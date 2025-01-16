Китай ввел новые санкции против оборонных компаний США: список
Китай второй раз за последние дни ввел санкции против оборонных компаний Соединенных Штатов Америки (США). Ограничения введены якобы "с целью защиты национального суверенитета, безопасности и интересов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство торговли Китая.
14 января Китай ввел санкционные ограничения против:
- Inter-Coastal Electronics;
- System Studies & Simulation;
- IronMountain Solutions;
- Applied Technologies Group;
- Axient, Anduril Industries;
- Maritime Tactical Systems.
Сегодня же санкции были введены против:
- Pacific Rim Defense;
- AEVEX Aerospace;
- LKD Aerospace;
- Summit Technologies.
Отмечается, что вышеупомянутые компании якобы были привлечены к продаже вооружения Тайваню.
В соответствии с санкциями:
- компаниям запретили заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем и осуществлять новые инвестиции в страну;
- руководству компаний запрещен въезд в Китай;
- аннулировано пребывание или проживание высшего руководства компаний в Китае.
Отношения между Китаем и США
Отношения между обеими странами характеризуются как сотрудничеством, так и конкуренцией. Экономически обе страны имеют взаимозависимость: Китай является одним из крупнейших торговых партнеров США, а американские компании в значительной степени зависят от китайского рынка и производственных мощностей.
В то же время США обвиняют Китай в нечестной торговле, нарушении интеллектуальной собственности и не только. В частности, страны имеют разногласия в вопросах Тайваня, Южнокитайского моря и прав человека.
Недавно Китай уже вводил санкции против военных компаний США и их руководителей.
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