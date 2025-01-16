Китай ввел новые санкции против оборонных компаний США: список

Китай второй раз за последние дни ввел санкции против оборонных компаний Соединенных Штатов Америки (США). Ограничения введены якобы "с целью защиты национального суверенитета, безопасности и интересов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство торговли Китая .

14 января Китай ввел санкционные ограничения против:

Inter-Coastal Electronics;

System Studies & Simulation;

IronMountain Solutions;

Applied Technologies Group;

Axient, Anduril Industries;

Maritime Tactical Systems.

Сегодня же санкции были введены против:

Pacific Rim Defense;

AEVEX Aerospace;

LKD Aerospace;

Summit Technologies.

Отмечается, что вышеупомянутые компании якобы были привлечены к продаже вооружения Тайваню.

В соответствии с санкциями:

компаниям запретили заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем и осуществлять новые инвестиции в страну;

руководству компаний запрещен въезд в Китай;

аннулировано пребывание или проживание высшего руководства компаний в Китае.

Отношения между Китаем и США

Отношения между обеими странами характеризуются как сотрудничеством, так и конкуренцией. Экономически обе страны имеют взаимозависимость: Китай является одним из крупнейших торговых партнеров США, а американские компании в значительной степени зависят от китайского рынка и производственных мощностей.

В то же время США обвиняют Китай в нечестной торговле, нарушении интеллектуальной собственности и не только. В частности, страны имеют разногласия в вопросах Тайваня, Южнокитайского моря и прав человека.

Недавно Китай уже вводил санкции против военных компаний США и их руководителей.