Китай ввел санкции против физических лиц США: в списке бывший министр торговли

Китай вводит ответные санкции в отношении физических лиц США. В китайский "черный список" попали действующие и бывшие руководители ряд организаций и ведомств, включая экс-министра торговли страны Уилбура Росса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Под санкции Китая также попали нынешние и бывшие главы исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю, Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, Национального демократического института международных отношений и ряда других организаций.
Встречные ограничения вводятся в ответ на санкции США против китайских чиновников в Гонконге.
Издание отмечает, что китайские власти впервые ввели санкции в отношении США накануне визита заместителя госсекретаря Венди Шерман.
Напомним, в начале июля США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из России и Китая.