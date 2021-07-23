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Китай ввел санкции против физических лиц США: в списке бывший министр торговли

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китай вводит ответные санкции в отношении физических лиц США. В китайский "черный список" попали действующие и бывшие руководители ряд организаций и ведомств, включая экс-министра торговли страны Уилбура Росса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Под санкции Китая также попали нынешние и бывшие главы исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю, Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, Национального демократического института международных отношений и ряда других организаций.

Встречные ограничения вводятся в ответ на санкции США против китайских чиновников в Гонконге.

Издание отмечает, что китайские власти впервые ввели санкции в отношении США накануне визита заместителя госсекретаря Венди Шерман.

Напомним, в начале июля США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из России и Китая.

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