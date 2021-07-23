RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай ввів санкції проти фізичних осіб США: в списку колишній міністр торгівлі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китай вводить відповідні санкції стосовно фізичних осіб США. У китайський "чорний список" потрапили чинні і колишні керівники ряд організацій і відомств, включаючи ексміністра торгівлі країни Уїлбура Росса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під санкції Китаю також потрапили нинішні і колишні глави виконавчої комісії Конгресу США по Китаю, Американо-китайської комісії з економіки і безпеки, Національного демократичного інституту міжнародних відносин і ряду інших організацій.

Зустрічні обмеження вводяться у відповідь на санкції США проти китайських чиновників в Гонконзі.

Видання зазначає, що китайська влада вперше вводить санкції відносно США напередодні візиту заступника держсекретаря Венді Шерман.

Нагадаємо, на початку липня США внесли до "чорного списку" понад 30 іноземних компаній, в тому числі з Росії та Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайСанкції