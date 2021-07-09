ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из Китая и России

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 09 июля 2021 16:56
США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из Китая и России Фото: США ввели санкции против более 30 иностранных компаний, включая Китай и РФ (flickr/adinescu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство торговли США 9 июля внесло в "черный список" 34 иностранные компании, а также связанных с ними физических лиц. Среди попавших под американские санкции производители из Китая и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз американского министерства.

В числе попавших в "черный список" США шесть российских компаний и физических лиц. В частности под санкции попали:

  • ООО "Тесон";
  • ООО "Трейд Компонент";
  • Группа компаний "Радиант".

В пресс-релизе отмечается, что эти компании участвуют в закупках электронных компонентов американского производства и могут их использовать для реализации военных программ РФ.

В список также попали 10 компаний из Китая и организации, которые находятся или имеют представительства в других странах, включая Иран, Канаду, Пакистан, Нидерланды, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию.

Напомним, ранее сообщалось о планах администрации президента США Джо Байдена расширить санкции против Китая за причастность к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян.

Отметим, ранее в скандал с позицией по ситуации с уйгурами попала Украина, поскольку, как сообщило агентство AP, Пекин угрожал Киеву остановкой поставок вакцин от COVID-19 из-за поддержки заявления ООН о нарушении прав.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Санкции
NEWS
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире