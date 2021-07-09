США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из Китая и России

Министерство торговли США 9 июля внесло в "черный список" 34 иностранные компании , а также связанных с ними физических лиц. Среди попавших под американские санкции производители из Китая и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз американского министерства .

В числе попавших в "черный список" США шесть российских компаний и физических лиц. В частности под санкции попали:

ООО "Тесон";

ООО "Трейд Компонент";

Группа компаний "Радиант".

В пресс-релизе отмечается, что эти компании участвуют в закупках электронных компонентов американского производства и могут их использовать для реализации военных программ РФ.

В список также попали 10 компаний из Китая и организации, которые находятся или имеют представительства в других странах, включая Иран, Канаду, Пакистан, Нидерланды, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию.