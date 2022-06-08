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Китай введет санкции? Сбербанк РФ не проводит бизнесу платежи в юанях, - Коммерсант

Фото: Сбербанк РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский Сбербанк не выполняет платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в юанях с 7 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Коммерсанту" заявил один из представителей банка.

"Данная временная мера затронула корпоративных клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях", - рассказал сотрудник российского банка.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с китайскими партнерами по решению возникшей проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Однако КНР отказывалась идти против санкций Запада.

Также мы писали, что 24 мая российские войска провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину.

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