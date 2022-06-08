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Китай запровадить санкції? Сбербанк РФ не проводить бізнесу платежі у юанях, - Комерсант

Фото: Сбербанк РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський Сбербанк не виконує платежів бізнесу за зовнішньоторговельними договорами в юанях з 7 червня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі "Комерсанту" заявив один із представників банку.

"Цей тимчасовий захід торкнувся корпоративних клієнтів-учасників зовнішньоекономічної діяльності, які ведуть розрахунки в китайських юанях", - розповів співробітник російського банку.

За його словами, зараз ведуться переговори з китайськими партнерами щодо вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Москва як мінімум двічі чинила тиск на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки. Проте, КНР відмовлялася йти проти санкцій Заходу.

Також ми писали, що 24 травня російські війська провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.

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