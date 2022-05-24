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Впервые с начала вторжения. Россия провела совместные военные учения с Китаем, - The Guardian

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 15:26
Впервые с начала вторжения. Россия провела совместные военные учения с Китаем, - The Guardian Фото: российский истребитель (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил американский чиновник.

"Правительство США зафиксировало военные учения в северо-восточной Азии, когда президент Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио", - рассказал американский чиновник.

Позже, по информации The Guardian, официальные представители власти Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону системы ПВО.

В издательстве подчеркнули, что это является признаком прочных связей между Китаем и Россией на фоне продолжающейся войны в Украине.

Напомним, Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетил Азию с рабочим визитом.

Также мы писали, что вооруженные силы Китая провели еще один раунд учений недалеко от границ Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба народно-освободительной армии Китая.

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