Впервые с начала вторжения. Россия провела совместные военные учения с Китаем, - The Guardian
Российские войска провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил американский чиновник.
"Правительство США зафиксировало военные учения в северо-восточной Азии, когда президент Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио", - рассказал американский чиновник.
Позже, по информации The Guardian, официальные представители власти Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону системы ПВО.
В издательстве подчеркнули, что это является признаком прочных связей между Китаем и Россией на фоне продолжающейся войны в Украине.
Напомним, Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетил Азию с рабочим визитом.
Также мы писали, что вооруженные силы Китая провели еще один раунд учений недалеко от границ Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба народно-освободительной армии Китая.
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