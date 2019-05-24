SpaceX успешно запустила ракету с 60 интернет-спутниками

Фото: ракета Falcon 9 (twitter.com/spacex)

Ранее запуск несколько раз переносился

Американская компания по производству космической техники SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Twitter.

Спутники предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Согласно сообщению компании, ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени (5:30 24 мая по Киеву).

В SpaceX сообщили, что спутники будут выведены на орбиту на высоте 440 км примерно через один час и две минуты после запуска, после чего достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.

Это была уже третья попытка, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

Напомним, первый старт ракеты должен был состояться 15 мая в 23:00 по времени Восточного побережья США, однако его перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. 16 мая запуск снова был перенесен из-за необходимости обновления программного обеспечения спутников.