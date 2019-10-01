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Китай впервые продемонстрировал новую баллистическую ракету

Новости » В мире    01.10.2019 - 11:04
Китай впервые продемонстрировал новую баллистическую ракету
Фото: ракета DF-41 (globaltimes.cn)

Ракета DF-41 имеет самый большой радиус действия в мире

В Китае впервые продемонстрировали межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 (Дунфэн-41). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Сообщается, что было продемонстрировано 16 мобильных установок с ракетами 1 октября в Пекине во время парада приуроченного к 70-летию независимости Китайской Народной Республики.

Ракета DF-41 имеет радиус действия до 14 тыс. км, что является рекордным показателем в мире. В боевой части ракеты может находится до 10 ядерных боеголовок.

"Это сигнал для всего мира о том, что Китай обладает достаточной и надежной стратегической ядерной силой для реагирования на любой ядерный шантаж из любой страны", - заявил военный китайский эксперт Ву Цзянь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил разместить американские ядерные ракеты в Европе. Такое заявление он сделал в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также сообщалось, что во время заседания Совбеза ООН США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружения.

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