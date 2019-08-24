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Польша предложила разместить ядерные ракеты США в Европе

Новости » В мире    24.08.2019 - 12:41
Польша предложила разместить ядерные ракеты США в Европе
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Угроза исходит не только от России, но и от Китая

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, передает Deutsche Welle.

Как напомнил Моравецкий, Россия не выполняла договор о РСМД от 1988 года, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе, поэтому он понимает обеспокоенность НАТО.

"Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО", - сказал он.

Одновременно польский премьер высказался за разработку нового всеобъемлющего договора о разоружении, участником которого станет и Китай. "Угроза для свободного мира исходит не только из Москвы, но и из Пекина", - пояснил Моравецкий.

Напомним, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Как сообщало РБК-Украина, 18 августа Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемостью более 500 км, которая была запрещена ракетным договором.

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