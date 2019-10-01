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Китай вперше продемонстрував нову балістичну ракету

Новини » В світі    01.10.2019 - 11:04
Китай вперше продемонстрував нову балістичну ракету
Фото: ракети DF-41 (globaltimes.cn)

Ракета DF-41 має найбільший радіус дії у світі

У Китаї вперше продемонстрували міжконтинентальну балістичну ракету DF-41 (Дунфен-41). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Повідомляється, що було продемонстровано 16 мобільних установок з ракетами 1 жовтня в Пекіні під час параду, приуроченого до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки.

Ракета DF-41 має радіус дії до 14 тис. км, що є рекордним показником у світі. У бойової частини ракети може знаходиться до 10 ядерних боєголовок.

"Це сигнал для всього світу про те, що Китай має достатньої та надійної стратегічної ядерної силою для реагування на будь-ядерний шантаж з будь-якої країни", - заявив китайський військовий експерт Ву Цзянь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував розмістити американські ядерні ракети в Європі. Таку заяву він зробив у зв'язку з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Також повідомлялося, що під час засідання Радбезу ООН США і Росія звинуватили один одного в гонці озброєння.

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