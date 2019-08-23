ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений

Новости » Политика    23.08.2019 - 08:57
США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений
Фото: заседание Совета безопасности ООН (из открытых источников)

Стороны обменялись обвинениями во время заседания Совбеза ООН

Во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось в ночь на 23 августа, представители России и Соединенных Штатов Америки обвинили друг друга в разжигании новой гонки вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, во время заседания постоянный российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что недавнее испытание новой ракеты Соединенными Штатами показало, что Вашингтон "готов к новой гонке вооружений". Он добавил, что Москва полагается на "серьезный диалог" по поводу контроля над вооружением.

Со своей стороны американский представитель Джонатан Коэн отметил, что Кремль и Китай ожидают сдержанности в вооружении только от Вашингтона, тогда как сами не уменьшают темпы разработки вооружения. Также он подчеркнул, что последние ракетные испытания в США являются "ни провокационными, ни дестабилизирующими".

Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования из досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошли в штате Калифорния.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва также займется разработкой ракет средней и малой дальности. При этом Путин отметил, что Россия не будет размещать ракеты пока этого не сделают Соединенные Штаты Америки.

Украина в ООН рассказала о притеснениях на религиозной почве в Крыму и на Донбассе США в Совбезе ООН потребовали от России раскрыть информацию о взрыве в Северодвинске
Новости Украины ООНРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОтвод вооружения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь