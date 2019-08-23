США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений

Фото: заседание Совета безопасности ООН (из открытых источников)

Стороны обменялись обвинениями во время заседания Совбеза ООН

Во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось в ночь на 23 августа, представители России и Соединенных Штатов Америки обвинили друг друга в разжигании новой гонки вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, во время заседания постоянный российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что недавнее испытание новой ракеты Соединенными Штатами показало, что Вашингтон "готов к новой гонке вооружений". Он добавил, что Москва полагается на "серьезный диалог" по поводу контроля над вооружением.

Со своей стороны американский представитель Джонатан Коэн отметил, что Кремль и Китай ожидают сдержанности в вооружении только от Вашингтона, тогда как сами не уменьшают темпы разработки вооружения. Также он подчеркнул, что последние ракетные испытания в США являются "ни провокационными, ни дестабилизирующими".

Напомним, ранее сообщалось, что 18 августа Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования из досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошли в штате Калифорния.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва также займется разработкой ракет средней и малой дальности. При этом Путин отметил, что Россия не будет размещать ракеты пока этого не сделают Соединенные Штаты Америки.