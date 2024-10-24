Китай вперше відреагував на відправку військ КНДР до Росії

У Китаї нічого не знають щодо відправки військ КНДР на фронт в Україну для підтримки російських окупантів. Позиція Китаю щодо України не змінна.

Про це заявив заявив прес-секретар МЗС Китаю Лінь Цзян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Зокрема, журналісти запитали у нього, що Китай думає про відправку військ Північної Кореї до Росії. На це він відповів, що у Китаї нічого не знає про це.

"Що стосується першого питання, то Китай не в курсі ситуації. Що стосується другого питання, то позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, і ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання", - наголосив Цзян.

КНДР відправив війська до Росії

Стало відомо, що Північна Корея відправила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох полігонах, про що свідчать відеоматеріали. За даними розвідки, КНДР могла направити до 11 тисяч військових, хоча Південна Корея повідомляє, що наразі їх близько 3 тисяч, і до грудня ця цифра може зрости до 10 тисяч.

Нещодавно Південна Корея засудила рішення КНДР відправити війська до Росії, попереджаючи про можливі наслідки для Пхеньяну.

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