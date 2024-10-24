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Китай впервые отреагировал на отправку войск КНДР в Россию

Четверг 24 октября 2024 17:25
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Китай впервые отреагировал на отправку войск КНДР в Россию Иллюстративное фото: Китай впервые отреагировал на отправку войск КНДР в Россию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Китае ничего не знают по поводу отправки войск КНДР на фронт в Украину для поддержки российских оккупантов. Позиция Китая в отношении Украины не меняется.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Китая Линь Цзян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В частности, журналисты спросили его, что Китай думает об отправке войск Северной Кореи в Россию. На это он ответил, что в Китае ничего об этом не знает.

"Что касается первого вопроса, то Китай не в курсе ситуации. Что касается второго вопроса, то позиция Китая относительно украинского кризиса последовательна и ясна, и мы надеемся, что все стороны будут добиваться деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию", – подчеркнул Цзян.

КНДР отправил войска в Россию

Стало известно, что Северная Корея отправила военных в Россию для подготовки к войне против Украины. Солдаты проходят обучение на четырех полигонах, о чем свидетельствуют видеоматериалы. По данным разведки, КНДР могла направить до 11 тысяч военных, хотя Южная Корея сообщает, что в настоящее время их около 3 тысяч и к декабрю эта цифра может вырасти до 10 тысяч.

Недавно Южная Корея осудила решение КНДР отправить войска в Россию, предупреждая о возможных последствиях для Пхеньяна.

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