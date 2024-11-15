Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції, - FAZ

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через те, що країна вперше відправила Росії зброю для використання проти України. У ЄС є "переконливі" докази щодо постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

За словами джерел видання, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни ЄС про відповідні дані розвідки та закликав до рішучих дій.

Боррель зазначив, що докази були "переконливими" і продемонстрували "надання смертоносної підтримки" Росії.

"Тепер ми повинні розглянути весь набір інструментів, включаючи заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожування активів і заборони на в’їзд. Але ви також повинні говорити безпосередньо з Китаєм і дати їм зрозуміти: "Ви завжди казали, що хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні. Китай також не прагне до миру. Ви годуєте звіра", - заявив він.

Джерела видання не захотіли вдаватися в подробиці щодо висновків розвідки. Однак високопоставлений дипломат послався на "дуже серйозні" повідомлення інформаційного агентства Reuters.

Наприкінці вересня агенство ексклюзивно повідомило, що дочірнє підприємство російської державної оборонної компанії "Алмаз-Антей" під назвою "Купол" розробило і випробувало в Китаї новий бойовий безпілотник великої дальності та хоче налагодити там серійне виробництво для використання цих дронів у війні проти України. Це було зроблено із залученням китайських експертів.