Китай вперше показав польоти винищувача п'ятого покоління з нового авіаносця "Фуцзянь"

Як пише видання, було показано не лише кадри зльоту і приземлення старого палубного винищувача J-15T. Також опубліковано кадри нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35, а також палубного літака дальнього радіолокаційного стеження KJ-600.

Відомо, що винищувачі запускались за допомогою електромагнітної катапульти -EMALS. Цікаво, що до цього часу єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, був авіаносець ВМС США USS Gerald R Ford.

Система EMALS дозволяє літакам злітати з важчим озброєнням і паливним навантаженням. Два попередні авіаносці Китаю, "‎Шаньдун"‎ і "‎Ляонін"‎, оснащені спеціальними трамплінами, як на російському авіаносному крейсері "‎Адмірал Кузнецов"‎.

Наразі "Фуцзянь" є найбільшим і найбільш технічно досконалим авіаносцем Китаю, що являє собою значний технологічний стрибок порівняно з попередніми авіаносцями типу "Ляонін" і "Шаньдун". Авіаносець важить від 80 000 до 85 000 тонн і має три електромагнітні катапульти. Вони працюють на інтегрованій електричній силовій установці, що забезпечує на 30% більшу ефективність запуску, ніж у авіаносців класу "Форд" США.

"Фуцзянь" проходить завершальні випробування і скоро буде прийнятий до складу китайських ВМС.