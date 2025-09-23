Китай вперше показав польоти винищувача п'ятого покоління з нового авіаносця "Фуцзянь"

Китай оприлюднив перші кадри повноцінних польотів винищувачів з борту свого нового авіаносця "Фуцзянь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, було показано не лише кадри зльоту і приземлення старого палубного винищувача J-15T. Також опубліковано кадри нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35, а також палубного літака дальнього радіолокаційного стеження KJ-600.
Відомо, що винищувачі запускались за допомогою електромагнітної катапульти -EMALS. Цікаво, що до цього часу єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, був авіаносець ВМС США USS Gerald R Ford.
Система EMALS дозволяє літакам злітати з важчим озброєнням і паливним навантаженням. Два попередні авіаносці Китаю, "Шаньдун" і "Ляонін", оснащені спеціальними трамплінами, як на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнецов".
Наразі "Фуцзянь" є найбільшим і найбільш технічно досконалим авіаносцем Китаю, що являє собою значний технологічний стрибок порівняно з попередніми авіаносцями типу "Ляонін" і "Шаньдун". Авіаносець важить від 80 000 до 85 000 тонн і має три електромагнітні катапульти. Вони працюють на інтегрованій електричній силовій установці, що забезпечує на 30% більшу ефективність запуску, ніж у авіаносців класу "Форд" США.
"Фуцзянь" проходить завершальні випробування і скоро буде прийнятий до складу китайських ВМС.
