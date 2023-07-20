Китай вперше з початку повномасштабної війни відвідав український чиновник

У Пекіні український урядовець зустрівся з віце-міністром торгівлі Китаю Лінг Джі. Китайський чиновник заявив, що його країна готова розширити імпорт якісної продукції з України та співпрацювати для активного розвитку взаємовигідного двостороннього економічного та торговельного співробітництва.

Своєю чергою Качка наголосив, що Україна сподівається на розширення експорту сільськогосподарської продукції до Китаю.

"Українська сторона посилюватиме зусилля для захисту безпеки підприємств, які фінансуються Китаєм в Україні. Ми готові працювати разом з Китаєм, щоб сприяти здоровому та сталому розвитку економічних і торгових відносин між двома країнами", - сказав українець.

Візит заступника міністра економіки став першим офіційним візитом українського чиновника до Китаю з 2019 році. Качка приїхав до Пекіна після призначення посла України в Китаї. Цю посаду обійняв колишній міністр з питань стратегічної промисловості Павло Рябікін.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього нічного обстрілу російські ракети в Одесі пошкодили будівлю генерального консульства Китаю. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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