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Китай впервые с начала полномасштабной войны посетил украинский чиновник

Фото: заместитель министра экономики Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Замминистра экономики Украины Тарас Качка посетил Китай. Это первый визит украинского чиновника в Пекин с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Пекине украинский чиновник встретился с вице-министром торговли Китая Линг Джи. Китайский чиновник заявил, что его страна готова расширить импорт качественной продукции из Украины и сотрудничать для активного развития взаимовыгодного двустороннего экономического и торгового сотрудничества.

В свою очередь Качка подчеркнул, что Украина надеется на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

"Украинская сторона будет усиливать усилия по защите безопасности предприятий, финансируемых Китаем в Украине. Мы готовы работать вместе с Китаем, чтобы способствовать здоровому и устойчивому развитию экономических и торговых отношений между двумя странами", - сказал украинец.

Визит замминистра экономики стал первым официальным визитом украинского чиновника в Китай с 2019 года. Качка приехал в Пекин после назначения посла Украины в Китае. Эту должность занял бывший министр по вопросам стратегической промышленности Павел Рябикин.

Следует отметить, что во время сегодняшних ночных обстрелов российские ракеты в Одессе повредили здание генерального консульства Китая. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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Министерство экономикиКитайПекин