UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай являє собою "виклик, що визначає епоху", - Сунак

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай являє собою "виклик, що визначає епоху".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Ми дуже чітко розуміємо, що ситуація зараз така, що Китай поводиться дедалі напористіше за кордоном і авторитарніше вдома, і це являє собою виклик, що визначає епоху, а також найбільшу державну загрозу нашій економічній безпеці. Тому правильно, що ми вживаємо заходів щодо захисту себе, що ми і робимо", - заявив він. 

При цьому Сунак не став говорити про те, що його заступник Олівер Дауден має зробити заяву про хакерські атаки.

"Коли йдеться про кіберпростір, у нас є Національний центр кібербезпеки, який є світовим лідером. Дійсно, коли я буваю в різних країнах світу, інші лідери хочуть вчитися і розмовляти з нами, тому що вони вважають, що наші можливості в цій країні дуже сильні", - наголосив він. 

Причетність Китаю до кібератаків

Віце-прем'єр-міністр Великобританії Олівер Доуден нещодавно заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.

Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід Британії до загрози нацбезпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із надто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКібератака