RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай представляет собой "вызов, определяющий эпоху", - Сунак

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой "вызов, определяющий эпоху".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Мы очень четко понимаем, что ситуация сейчас такова, что Китай ведет себя все более напористо за границей и авторитарно дома, и это представляет собой вызов, определяющий эпоху, а также величайшую государственную угрозу нашей экономической безопасности. Поэтому правильно, что мы принимаем меры по защите себя, что мы и делаем", - заявил он. 

При этом Сунак не стал говорить о том, что его заместитель Оливер Дауден должен сделать заявление о хакерских атаках.

"Когда речь идет о киберпространстве, у нас есть Национальный центр кибербезопасности, который является мировым лидером. Действительно, когда я бываю в разных странах мира, другие лидеры хотят учиться и разговаривать с нами, потому что они считают, что наши возможности в этой стране очень сильны", - подчеркнул он. 

Причастность Китая к кибератакам

Вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден недавно заявил парламенту, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков.

В прошлом году британский парламентский комитет предупредил, что подход Британии к угрозе нацбезопасности, которую представляет Китай, является "полностью неадекватным" со слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайКибератака