Китай вкрав більше американських даних, ніж інші країни разом, - ФБР

За його словами, є стурбованість національною безпекою США, коли йдеться про Китай.

"Велика хакерська програма Китаю є найбільшою у світі, і вони вкрали більше особистих і ділових даних американців, ніж решта країн разом узятих", - заявив він на слуханнях з міжнародних загроз Комітету внутрішньої безпеки Палати представників.

Зокрема, Рей згадав TikTok та його материнську компанію ByteDance як одну з основних проблем розвідки.

"Китайський уряд може використовувати їх для контролю збору даних про мільйони користувачів або управління алгоритмом рекомендацій, який може бути використаний для операцій впливу, якщо вони цього забажають, або для управління програмним забезпеченням на мільйонах пристроїв", - додав директор ФБР.