Китай украл больше американских данных, чем другие страны вместе взятые, - ФБР

По его словам, существует озабоченность национальной безопасностью США, когда речь идет о Китае.

"Обширная хакерская программа Китая является крупнейшей в мире, и они украли больше личных и деловых данных американцев, чем все остальные страны вместе взятые", - заявил он на слушаниях по международным угрозам Комитета внутренней безопасности Палаты представителей.

В частности, Рэй упомянул TikTok и его материнскую компанию ByteDance как одну из основных проблем разведки.

"Китайское правительство может использовать их для контроля сбора данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для операций влияния, если они того пожелают, или для управления программным обеспечением на миллионах устройств", - добавил директор ФБР.