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Китай украл больше американских данных, чем другие страны вместе взятые, - ФБР

Фото: глава ФБР Кристофер Рэй (fbi.gov)
Автор: Александр Мороз

На сегодня Китай украл у США больше данных, чем другие страны вместе взятые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя, которого цитирует The Hill.

По его словам, существует озабоченность национальной безопасностью США, когда речь идет о Китае.

"Обширная хакерская программа Китая является крупнейшей в мире, и они украли больше личных и деловых данных американцев, чем все остальные страны вместе взятые", - заявил он на слушаниях по международным угрозам Комитета внутренней безопасности Палаты представителей.

В частности, Рэй упомянул TikTok и его материнскую компанию ByteDance как одну из основных проблем разведки.

"Китайское правительство может использовать их для контроля сбора данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для операций влияния, если они того пожелают, или для управления программным обеспечением на миллионах устройств", - добавил директор ФБР.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном взломе базы данных Минюста США с федеральными судебными документами. Под подозрением хакеры из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

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