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В США расследуют взлом базы данных Минюста. Среди подозреваемых – хакеры из РФ и Китая

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Вашингтон, Пятница 29 июля 2022 01:37
В США расследуют взлом базы данных Минюста. Среди подозреваемых – хакеры из РФ и Китая Фото: в США расследуют взлом базы данных Минюста (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство юстиции США расследует взлом базы данных с федеральными судебными документами. Наибольшее внимание следователи уделяют хакерам из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате взлома баз данных с судебными документами были выявлены уязвимости, которые могли скомпрометировать очень важные засекреченные документы, хранящиеся в судах.

Следователи министерства юстиции США отметили, что не могут говорить прямо о характере продолжающегося расследования. Но они отметили, что главные усилия правоохранителей сосредоточены на риске кибератак со стороны Китая, России, Ирана и КНДР.

Судебные органы США работают над модернизацией своей электронной системы управления делами и подачи документов, а также соответствующего онлайн-портала, который используется для доступа к записям.

Ранее стало известно, какие вопросы президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили в ходе двухчасовой беседы.

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