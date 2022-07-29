В США расследуют взлом базы данных Минюста. Среди подозреваемых – хакеры из РФ и Китая

Министерство юстиции США расследует взлом базы данных с федеральными судебными документами. Наибольшее внимание следователи уделяют хакерам из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В результате взлома баз данных с судебными документами были выявлены уязвимости, которые могли скомпрометировать очень важные засекреченные документы, хранящиеся в судах.

Следователи министерства юстиции США отметили, что не могут говорить прямо о характере продолжающегося расследования. Но они отметили, что главные усилия правоохранителей сосредоточены на риске кибератак со стороны Китая, России, Ирана и КНДР.

Судебные органы США работают над модернизацией своей электронной системы управления делами и подачи документов, а также соответствующего онлайн-портала, который используется для доступа к записям.