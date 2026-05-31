Китай вивів на орбіту супутник який змінить роботу мобільних операторів

21:45 31.05.2026 Нд
2 хв
Китай зробив важливий крок до створення аналога Starlink
aimg Сергій Козачук
Китай вивів на орбіту супутник який змінить роботу мобільних операторів Фото: Китай запустив новий інтернет-супутник (Getty Images)
Китай успішно вивів на задану орбіту новий випробувальний супутник. Його використовуватимуть для тестування технологій прямого широкосмугового зв'язку мобільних телефонів із космосом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCTV News.

Деталі космічної місії

За інформацією видання, успішний запуск відбувся 31 травня 2026 року о 02:07 за пекінським часом з космодрому Січан.

Космічний апарат на задану орбіту доставила ракета-носій "Чанчжень-2D". Ця місія ознаменувала вже 646-й політ для ракет-носіїв цієї серії.

Що випробують у космосі

Головною метою запуску є експериментальна перевірка новітніх технологій супутникового інтернету.

Новий апарат допоможе протестувати пряме широкосмугове з'єднання зі звичайними мобільними телефонами, а також відпрацювати інтеграцію космічних та наземних мереж зв'язку.

Китай нарощує присутність на орбіті

Нагадаємо, Китай відправив на свою космічну станцію "Тяньгунь" трьох космонавтів на борту корабля "Шеньчжоу-23". Особливістю цієї місії є те, що один із членів екіпажу пробуде на орбіті цілий рік, що стане абсолютним рекордом для китайської космічної програми на шляху до запланованої висадки на Місяць у 2030 році.

Активізація КНР відбувається на тлі того, як глобальне протистояння провідних держав переходить в екзосферу. Війна в Україні кардинально змінила бачення космосу у світі, змусивши США та Китай розкочегарювати власні орбітальні програми та готувати інфраструктуру до можливих загрози безпеці.

Крім того, Пекін активно досліджує можливості тривалого виживання людини за межами Землі. Зокрема, на станцію "Тяньгунь" раніше відправили "штучний ембріон" людини, створений зі стовбурових клітин, щоб вивчити вплив мікрогравітації та космічного середовища на ранній розвиток тканин.

Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копитко
кореспондент РБК-Україна "Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу