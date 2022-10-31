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Китай вивів на орбіту останній модуль космічної станції Tiangong

Фото: Китай вивів на орбіту останній модуль космічної станції Tiangong ()
Автор: Сергій Пишкін

Китай заявив про успішний запуск останнього модуля своєї станції Tiangong у космос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RFI.

Модуль, який отримав назву Mengtian, був запущений на ракеті Long March 5B зі стартового центру Веньчан на тропічному острові Хайнань у Китаї.

"Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні", - заявив командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь.

Вищезгаданий модуль, є останнім компонентом T-подібної космічної станції Tiangong. Він несе на орбіту наукове обладнання та першу у світі систему холодного атомного годинника космічного базування.

"У разі успіху холодні атомні годинники сформують найточнішу систему часу та частоти в космосі, яка не повинна втрачати жодної секунди за сотні мільйонів років", - заявив науковий співробітник Китайської академії наук Чжан Вей.

Після завершення будівництва Tiangong, на станції працюватимуть троє астронавтів, які проводитимуть експерименти й допомагатимуть тестувати нові технології.

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Китай