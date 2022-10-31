Китай вывел на орбиту последний модуль космической станции Tiangong

Модуль, получивший название Mengtian, был запущен на ракете Long March 5B из стартового центра Вэньчан на тропическом острове Хайнань в Китае.

"Основываясь на данных полета ракеты-носителя Long March 5B и надежных расчетах Пекинского аэрокосмического центра управления полетами, экспериментальный модуль космической станции Mengtian точно вышел на заданную орбиту, условия работы нормальные", - заявил командир космодрома Вэньчан Дэн Хунцинь.

Вышеупомянутый модуль является последним компонентом T-образной космической станции Tiangong. Он несет на орбиту научное оборудование и первую в мире систему холодных атомных часов космического базирования.

"В случае успеха холодные атомные часы сформируют самую точную систему времени и частоты в космосе, которая не должна терять ни секунды за сотни миллионов лет", - заявил научный сотрудник Китайской академии наук Чжан Вэй.

После завершения строительства Tiangong, на станции будут работать три астронавта, которые будут проводить эксперименты и помогать тестировать новые технологии.