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Китай висунув ультиматум США щодо переговорів на рівні міністрів оборони

Фото: Лі Шанфу, міністр оборони Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай вимагає у США зняти односторонні санкції для того, щоб зробити можливими переговори міністрів оборони двох країн.

Про це заявив прессекретар посольства Китаю в США Лю Пеньюй, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Американська сторона знає причину складнощів у відносинах (на рівні міністерств оборони - ред.) з Китаєм - вона фактично ввела односторонні санкції проти Китаю. Такі перешкоди мають бути усунені, перш ніж між двома країнами може початися будь-який обмін та співпраця", - розповів представник посольства Китаю.

Як уточнюють у Bloomberg, Лю Пеньюй мав на увазі прохання США про контакти з міністром оборони КНР Лі Шанфу, зокрема Вашингтон хотів організувати зустріч китайського чиновника з головою Пентагону Ллойдом Остіном у червні.

Така заява прозвучала після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна звинуватив Китай у тому, що країна "не погодилася просунутися вперед" у створенні тісніших каналів зв'язку між військовими.

Санкції проти Лі Шанфу

Зазначимо, США ще у 2018 році ввели санкції проти Лі Шанфу, оскільки він купив у Росії 10 бойових літаків Су-35 та обладнання для зенітно-ракетного комплексу С-400.

Закупівлю проводили у компанії, яка є основним експортером російської зброї, - "Рособоронекспорт".

Обмеження передбачають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США та заборону на отримання візи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Китай зайнявся моделюванням сценаріїв можливої "тотальної війни" з США.

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