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Китай выдвинул ультиматум США насчет переговоров на уровне министров обороны

Фото: Ли Шанфу, министр обороны Китая (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай требует у США снять односторонние санкции для того, чтобы сделать возможными переговоры министров обороны двух стран.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэньюй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Американская сторона знает причину сложностей в отношениях (на уровне министерств обороны - ред.) с Китаем - она фактически ввела односторонние санкции против Китая. Такие препятствия должны быть устранены, прежде чем между двумя странами может начаться какой-либо обмен и сотрудничество", - рассказал представитель посольства Китая.

Как уточняют в Bloomberg, Лю Пэньюй имел ввиду просьбы США о контактах с министром обороны КНР Ли Шанфу, в частности Вашингтон хотел организовать встречу китайского чиновника с главой Пентагона Ллойдом Остином в июне.

Такое заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин обвинил Китай в том, что страна "не согласилась продвинуться вперед" в создании более тесных каналов связи между военными.

Санкции против Ли Шанфу

Отметим, США еще в 2018 году ввели санкции против Ли Шанфу, поскольку он купил у России 10 боевых самолетов Су-35 и оборудования для зенитно-ракетного комплекса С-400.

Закупку проводили у компании, которая является основным экспортером российского оружия, - "Рособоронэкспорт".

Ограничения предусматривают запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов, а также блокирование всего имущества на территории США и запрет на получение визы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Китай занялся моделированием сценариев возможной "тотальной войны" с США.

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