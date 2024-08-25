Китай виступив проти санкцій США щодо компаній, які допомагають Росії у війні в Україні

У п'ятницю США оголосили про введення масштабних санкцій проти сотень компаній у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході. Ці компанії звинувачують у підтримці військових дій Росії та допомозі в обході санкцій. Американський Держдепартамент висловив стурбованість через «масштаби експорту товарів подвійного призначення» з Китаю до Росії.

Міністерство комерції Китаю різко засудило занесення кількох китайських компаній до списку експортного контролю США. Відомство назвало дії Вашингтона "типовими односторонніми санкціями", які можуть порушити глобальні торговельні порядки і вплинути на стабільність промислових і логістичних ланцюжків.

Китай закликав США негайно припинити "неправильну практику" і наголосив на готовності вжити заходів для захисту законних прав своїх компаній.

Санкції США стали черговим кроком у серії обмежень, накладених на російські компанії та їхніх партнерів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Попри санкції, Росія продовжує підтримувати економіку завдяки продажу нафти і газу.

Китай, який намагається зберігати нейтральну позицію в конфлікті в Україні, посилив закупівлі російської нафти після введення західних санкцій проти Москви, що ще більше зміцнило його вплив на Росію.