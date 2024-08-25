Китай виступив проти санкцій США щодо компаній, які допомагають Росії у війні в Україні

Китай висловив незгоду з останніми санкціями, введеними США проти китайських компаній через їхній ймовірний зв'язок із війною Росії в Україні. Пекін заявив, що вживе необхідних заходів для захисту прав та інтересів китайського бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post.
У п'ятницю США оголосили про введення масштабних санкцій проти сотень компаній у Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході. Ці компанії звинувачують у підтримці військових дій Росії та допомозі в обході санкцій. Американський Держдепартамент висловив стурбованість через «масштаби експорту товарів подвійного призначення» з Китаю до Росії.
Міністерство комерції Китаю різко засудило занесення кількох китайських компаній до списку експортного контролю США. Відомство назвало дії Вашингтона "типовими односторонніми санкціями", які можуть порушити глобальні торговельні порядки і вплинути на стабільність промислових і логістичних ланцюжків.
Китай закликав США негайно припинити "неправильну практику" і наголосив на готовності вжити заходів для захисту законних прав своїх компаній.
Санкції США стали черговим кроком у серії обмежень, накладених на російські компанії та їхніх партнерів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Попри санкції, Росія продовжує підтримувати економіку завдяки продажу нафти і газу.
Китай, який намагається зберігати нейтральну позицію в конфлікті в Україні, посилив закупівлі російської нафти після введення західних санкцій проти Москви, що ще більше зміцнило його вплив на Росію.
12 червня США ввели нові санкції проти 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та інших країнах, які підтримують військову машину Кремля. Мінфін США приділив особливу увагу іноземним банкам, які співпрацюють з особами та організаціями, які потрапили під санкції РФ, що ставить їх у зону ризику.
Крім цього, 23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії, а також проти посередників з низки країн, які допомагали РФ обходити санкції та постачали деталі для літаків "Су". Це ОАЕ, Гонконг, Туреччина, Казахстан, Киргизстан та Китай.
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