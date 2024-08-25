Китай выступил против санкций США в отношении компаний, помогающих России в войне в Украине

В пятницу США объявили о введении масштабных санкций против сотен компаний в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Эти компании обвиняются в поддержке военных действий России и помощи в обходе санкций. Американский Госдепартамент выразил озабоченность из-за "масштабов экспорта товаров двойного назначения" из Китая в Россию.

Министерство коммерции Китая резко осудило включение нескольких китайских компаний в список экспортного контроля США. Ведомство назвало действия Вашингтона "типичными односторонними санкциями", которые могут нарушить глобальные торговые порядки и повлиять на стабильность промышленных и логистических цепочек.

Китай призвал США немедленно прекратить "неправильную практику" и подчеркнул готовность принять меры для защиты законных прав своих компаний.

Санкции США стали очередным шагом в серии ограничений, наложенных на российские компании и их партнеров после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Несмотря на санкции, Россия продолжает поддерживать экономику за счет продажи нефти и газа.

Китай, который пытается сохранять нейтральную позицию в конфликте в Украине, усилил закупки российской нефти после введения западных санкций против Москвы, что еще больше укрепило его влияние на Россию.