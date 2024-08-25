Китай выступил против санкций США в отношении компаний, помогающих России в войне в Украине

Китай выразил несогласие с последними санкциями, введенными США против китайских компаний из-за их предполагаемой связи с войной России в Украине. Пекин заявил, что примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайского бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.
В пятницу США объявили о введении масштабных санкций против сотен компаний в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Эти компании обвиняются в поддержке военных действий России и помощи в обходе санкций. Американский Госдепартамент выразил озабоченность из-за "масштабов экспорта товаров двойного назначения" из Китая в Россию.
Министерство коммерции Китая резко осудило включение нескольких китайских компаний в список экспортного контроля США. Ведомство назвало действия Вашингтона "типичными односторонними санкциями", которые могут нарушить глобальные торговые порядки и повлиять на стабильность промышленных и логистических цепочек.
Китай призвал США немедленно прекратить "неправильную практику" и подчеркнул готовность принять меры для защиты законных прав своих компаний.
Санкции США стали очередным шагом в серии ограничений, наложенных на российские компании и их партнеров после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Несмотря на санкции, Россия продолжает поддерживать экономику за счет продажи нефти и газа.
Китай, который пытается сохранять нейтральную позицию в конфликте в Украине, усилил закупки российской нефти после введения западных санкций против Москвы, что еще больше укрепило его влияние на Россию.
12 июня США ввели новые санкции против 300 физических и юридических лиц в России и других странах, которые поддерживают военную машину Кремля. Минфин США уделил особое внимание иностранным банкам, которые сотрудничают с лицами и организациями, попавшими под санкции РФ, что ставит их в зону риска.
Помимо этого 23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России, а также против посредников из ряда стран, которые помогали РФ обходить санкции и поставляли детали для самолетов "Су". Это ОАЭ, Гонконг, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Китай.
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