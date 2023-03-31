UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам

Фото: заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуа (twitter.com/BPartisans)
Автор: Валерія Поліщук

Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами його країни.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради безпеки ООН.

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні-країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни", - заявив він.

Шуан підкреслив, що минулого року п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає усі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю у Білорусі. Але йшлося про тактичну і нібито про це він просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Додамо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. У ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНКитайЯдерна зброя