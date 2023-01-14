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Китай виступив в ООН проти поставок зброї в Україну, а Кислиця нагадав про "Шахеди"

Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китай виступив проти військової допомоги Україна, оскільки це нібито посилює конфлікт. Водночас Пекін ігнорує факт того, що Росії поставляють "Шахеди" з Ірану та боєприпаси з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

"Посилення санкцій або постачання озброєнь загрожують тим, що ситуацію все складніше врегулювати, а також можуть призвести до посилення конфронтації", - заявив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь.

Кислиця, зі свого боку, дорікнув Цзюню в ігноруванні допомоги Росії з боку Ірану та КНДР й запитав, що робиться для того, аби припинились порушення резолюцій РБ ООН.

"До речі, про постачання безпілотників з Ірану до Росії та боєприпасів з КНДР? Чи варто сподіватися? Представник Китаю заявив в РБ ООН, що поставки зброї лише загострюють конфлікт і можуть призвести до ще більшої конфронтації. Тоді що робиться для того, щоб припинити порушення резолюції РБ ООН", - відзначи Кислиця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США слідкують за кожним рішення Китаю щодо Росії, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.

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