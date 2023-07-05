Китай не вірить, що Patriot збиває "Кинджали". Відмовився від доказів, - Резніков

16 травня Російська Федерація атакувала Україну 18 ракетами, 6 з яких були "Кинджалами". За словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.

Під час візиту до Києва Лі Хуей, нібито засумнівався в тому, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал", однак докази вирішив краще не оглядати.

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков та додав, що посланник поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.

Тим часом посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

Хто такий Лі Хуей?

26 квітня, під час телефонних переговорів президента Володимира Зеленського та його китайського колеги Сі Цзіньпіна, останній заявив про готовність Китаю співпрацювати з Києвом та пообіцяв направити делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, КНР нібито дотримується нейтралітету.

Призначення Лі Хуея головою делегації було сприйнято неоднозначно через його тісні зв'язки з Росією, оскільки протягом тривалого часу він працював в Москві та володіє російськими нагородами.

Перше збиття "Кинджалу"

Вперше про збиття "Кинджалу" повідомило видання Defence Express. Згідно з його даними, українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету 4 травня. Також були опубліковані фотографії уламків. Через деякий час командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив цю інформацію та зауважив, що її не було оприлюднено одразу, аби не дати можливості ворогу скористатись нею.