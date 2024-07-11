Китай вирішальний чинник, що сприяє війні Росії проти України, - саміт НАТО
Китайська Народна Республіка стала вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву за підсумками саміту НАТО.
"КНР стала вирішальним чинником війни Росії проти України через своє так зване "безмежне" партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії. Це посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки", - йдеться у повідомленні
Як наслідок, Альянс закликав Китай, як постійного члена Ради Безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за дотримання цілей і принципів Статуту ООН - припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ.
У документі уточнили, що мова йде про передачу матеріалів подвійного призначення. Зокрема, компоненти зброї, обладнання та сировину, які служать ресурсами для оборонного сектора Росії.
"КНР не може дозволити найбільшу війну в Європі в новітній історії без того, щоб це негативно вплинуло на її інтереси та репутацію", - резюмували у заяві.
Нагадаємо, що НАТО заявило про "незворотній" шлях України до членства в Альянсі та назвало умову, за якої країні надішлють запрошення до військового блоку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, НАТО пообіцяло надати Україні допомогу в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року.
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