ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай решающий фактор, способствующий войне России против Украины, - саммит НАТО

Четверг 11 июля 2024 01:05
UA EN RU
Китай решающий фактор, способствующий войне России против Украины, - саммит НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Китайская Народная Республика стала решающим фактором, способствующим войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита НАТО.

"КНР стала решающим фактором войны России против Украины из-за своего так называемого "безграничного" партнерства и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы России. Это усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Как следствие, Альянс призвал Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН - прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий РФ.

В документе уточнили, что речь идет о передаче материалов двойного назначения. В частности, компоненты оружия, оборудования и сырья, служащие ресурсами для оборонного сектора России.

"КНР не может разрешить самую большую войну в Европе в новейшей истории без того, чтобы это негативно повлияло на ее интересы и репутацию", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что НАТО заявило о "необратимом" пути Украины к членству в Альянсе и назвало условие, при котором стране отправят приглашение в военный блок.

Ранее РБК-Украина сообщало, НАТО пообещало предоставить Украине помощь в размере 40 млрд евро в течение следующего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине