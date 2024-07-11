Китай решающий фактор, способствующий войне России против Украины, - саммит НАТО
Китайская Народная Республика стала решающим фактором, способствующим войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита НАТО.
"КНР стала решающим фактором войны России против Украины из-за своего так называемого "безграничного" партнерства и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы России. Это усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности", - говорится в сообщении.
Как следствие, Альянс призвал Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН - прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий РФ.
В документе уточнили, что речь идет о передаче материалов двойного назначения. В частности, компоненты оружия, оборудования и сырья, служащие ресурсами для оборонного сектора России.
"КНР не может разрешить самую большую войну в Европе в новейшей истории без того, чтобы это негативно повлияло на ее интересы и репутацию", - резюмировали в заявлении.
Напомним, что НАТО заявило о "необратимом" пути Украины к членству в Альянсе и назвало условие, при котором стране отправят приглашение в военный блок.
Ранее РБК-Украина сообщало, НАТО пообещало предоставить Украине помощь в размере 40 млрд евро в течение следующего года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.