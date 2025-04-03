Китай вимагає від США скасувати мита, погрожує контрзаходами

Торгова війна Трампа

Під час останнього виступу у Вашингтоні голова Білого дому Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. У випадку з Китаєм, президент США оголосив, що країна буде обкладена 34% митами на додаток до попередніх 20%.

Зокрема американський лідер:

підписав указ про закриття торгової лазівки "de minimis", яка дозволяла дешевим посилкам з Китаю безмитно потрапляти на територію США.

наказав торговельному представнику США до 1 квітня визначити, чи виконує Пекін свої зобов'язання в рамках американо-китайської торговельної угоди 2020 року.

Детальніше про те, яких країн торкнулось рішення США - у матеріалі РБК-Україна "Трамп розпочав глобальну торгівельну війну: що відомо".

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