Китай використовував повітряні кулі-шпигуни для збору даних у багатьох країнах, - розвідка США

Американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними розвідки, аеростат, який військові об'єкти в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю, включаючи Японію, Індію, В'єтнам, Тайвань і Філіппіни.
Офіційні особи заявили, що ці дирижаблі спостереження, які частково експлуатуються ВПС НВАК, були помічені на п'яти континентах.
"Те, що зробили китайці, - це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв'язку та спостереження... Це величезні зусилля", - сказав один із співрозмовників видання.
За словами японських чиновників, у 2020 році над країною було помічено повітряну сферу і деякі люди почали пускати чутку, що бачили НЛО, проте зараз стає ясно, що це була китайська куля-шпигун.
Як стверджує розвідка США, Китай використовує кулі у верхніх шарах атмосфери приблизно в 20 км над Землею. На такій висоті не літають комерційні літаки.
Аналітики досі не знають чисельність флоту аеростатів КНР, проте відомо, що з 2018 року Пекін провів "десятки" місій з повітряними кулями.
Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю , яку вважали кулею-шпигуном.
Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату , збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.
Подібний аеростат також помітили над країнами Латинської Америки. Пекін визнав, що він належить Китаю та нібито використовувався для льотних випробувань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .