Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що "в українському конфлікті не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню".

Попри те, що Китай підтримує Росію, Пекін і раніше заявляв про свою готовність спробувати допомогти припинити війну в Україні.

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні дотримуватися спільної, всеохоплюючої, заснованої на співпраці та сталої концепції безпеки, а також працювати над сприянням політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін минулої п'яниці.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь закликав всі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів.

"Не поширювати конфлікт з поля бою, не посилювати ескалацію бойових дій та не розпалювати вогонь. Вони є важливими для деескалації ситуації та створення умов для політичного врегулювання кризи", - наголосив він.