Китай закликав уникати подальшої ескалації війни в Україні та створити умови для політичного врегулювання конфлікту.
Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що "в українському конфлікті не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню".
Попри те, що Китай підтримує Росію, Пекін і раніше заявляв про свою готовність спробувати допомогти припинити війну в Україні.
"Ми вважаємо, що всі сторони повинні дотримуватися спільної, всеохоплюючої, заснованої на співпраці та сталої концепції безпеки, а також працювати над сприянням політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін минулої п'яниці.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь закликав всі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів.
"Не поширювати конфлікт з поля бою, не посилювати ескалацію бойових дій та не розпалювати вогонь. Вони є важливими для деескалації ситуації та створення умов для політичного врегулювання кризи", - наголосив він.
Минулої ночі ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час. Після кількох тижнів відносної тиші в столиці російські війська застосували велику кількість ракет і дронів-камікадзе.
Внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.
Загалом у місті пошкоджені житлові квартали та об’єкти інфраструктури, зафіксовані жертви та поранені. Через атаку перекрито рух на кількох важливих вулицях.
Надзвичайні служби продовжують розбирати завали та надавати допомогу потерпілим, а мешканців Києва закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатись в укриття.
Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл і закликав міжнародних партнерів, зокрема Китай та Угорщину, до рішучих дій проти російської агресії.
