Китай отреагировал на массированную атаку по Киеву: что предлагает Пекин

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что "в украинском конфликте не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня".

Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Пекин и ранее заявлял о своей готовности попытаться помочь прекратить войну в Украине.

"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов.

"Не распространять конфликт с поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь. Они важны для деэскалации ситуации и создания условий для политического урегулирования кризиса", - подчеркнул он.