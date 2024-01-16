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Китай не відповів, чому не брав участі у засіданні щодо української формули миру в Давосі

Вівторок 16 січня 2024 11:54
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Китай не відповів, чому не брав участі у засіданні щодо української формули миру в Давосі Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерстві закордонних справ Китаю не відповіли, чому країна не брала участі у засіданні щодо української формули миру в Давосі 14 січня. Водночас там заявили, що Пекін підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Речниця міністерства Мао Нін зазначила, що "позиція Китаю щодо "кризи" в Україні є послідовною та чіткою, яка зосереджена на сприянні переговорам про мир".

"Після повної ескалації кризи в Україні Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами, включаючи Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи, і ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - сказала вона.

Щодо того, чи просила Україна про зустріч президента Володимира Зеленського та очільника китайської делегації Лі Цяна в Давосі, речниця зазначила, що такої інформації у неї немає.

Що передувало

У швейцарському Давосі на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів формули миру.

Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Однак представники Китаю не були присутні на засіданні щодо української формули миру.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає:

  • радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
  • продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
  • енергетичну безпеку;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид; потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.

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