Китай відмовився від участі у саміті миру, - Reuters

Саміт миру

15 і 16 червня Швейцарія стане центром світової дипломатії, де відбудеться саміт, присвячений пошуку шляхів врегулювання конфлікту в Україні.

Понад 150 країн отримали запрошення від України та Швейцарії. Росія в цьому списку не значиться.

Президент Володимир Зеленський запросив на саміт президента США Джо Байдена і главу КНР Сі Цзіньпіна. Поки що жоден із них не підтвердив свою участь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ван І, високопоставлений дипломат Китаю, швидше за все, проігнорує саміт миру через можливу участь у саміті БРІКС, який водночас проведе Кремль.

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