Китай отказался от участия в саммите мира, - Reuters

Саммит мира

15 и 16 июня Швейцария станет центром мировой дипломатии, где пройдет саммит, посвященный поиску путей урегулирования конфликта в Украине.

Более 150 стран получили приглашения от Украины и Швейцарии. Россия в этом списке не значится.

Президент Владимир Зеленский пригласил на саммит президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпина. Пока ни один из них не подтвердил свое участие.

Ранее СМИ сообщали, что Ван И, высокопоставленный дипломат Китая, скорее всего, проигнорирует саммит мира, из-за возможного участия в саммите БРИКС, который в то же время проведет Кремль.

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