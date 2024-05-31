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Китай отказался от участия в саммите мира, - Reuters

Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три источника издания сообщили, что Пекин отклонил приглашение, потому что не были выполнены условия участия. 

На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди условий, которые не были выполнены, - признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

 

Саммит мира

15 и 16 июня Швейцария станет центром мировой дипломатии, где пройдет саммит, посвященный поиску путей урегулирования конфликта в Украине.

Более 150 стран получили приглашения от Украины и Швейцарии. Россия в этом списке не значится.

Президент Владимир Зеленский пригласил на саммит президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпина. Пока ни один из них не подтвердил свое участие.

Ранее СМИ сообщали, что Ван И, высокопоставленный дипломат Китая, скорее всего, проигнорирует саммит мира, из-за возможного участия в саммите БРИКС, который в то же время проведет Кремль.

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