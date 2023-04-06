Китай відхрестився від "безмежної дружби" з Росією, - ISW

Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Тоді ж диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.

Як пояснюють у звіті, таким чином Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".