Китай відхрестився від "безмежної дружби" з Росією, - ISW

Кремлівський диктатор Володимир Путін намагався зобразити РФ як шановану світову державу на тлі заяв Китаю, що відхрестився від "безмежної дружби" Москви та Пекіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.
Тоді ж диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.
Як пояснюють у звіті, таким чином Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".
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