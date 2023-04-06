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Китай відхрестився від "безмежної дружби" з Росією, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремлівський диктатор Володимир Путін намагався зобразити РФ як шановану світову державу на тлі заяв Китаю, що відхрестився від "безмежної дружби" Москви та Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Тоді ж диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.

Як пояснюють у звіті, таким чином Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили відійдуть від Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде потрібно, але наразі такої необхідності немає.
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  • Путін звільнив генерал-полковника Миколу Гречушкіна з посади заступника голови МНС.
  • Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські бізнесмени можуть взяти на себе більшу роль у підтримці зусиль Міноборони РФ щодо формування нерегулярних добровольчих формувань.
  • Російський уповноважений з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати міжнародні звинувачення про те, що Росія примусово вивозить українських дітей до РФ.

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