Китай открестился от "безграничной дружбы" с Россией, - ISW

Аналитики отметили, что 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, в ходе которой отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Тогда же диктатор указал, что Сирия является надежным партнером и пытался обвинить Запад в войне РФ против Украины и геополитическом противостоянии с Москвой.

Как объясняют в отчете, таким образом Путин пытался изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне выступления посла Китая в ЕС Фу Цуна, назвавшего "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе".