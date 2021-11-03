Китай может увеличить количество ядерных боеголовок до тысячи, - Пентагон

Согласно данным разведки США Китай может к 2030 году увеличить количество ядерных боеголовок минимум до 1 тысячи. В Пентагоне также допускают, что Пекин уже создал собственную ядерную триаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Пентагона об оценке военных возможностей Китая.

"Ускоряющиеся темпы ядерной экспансии Китая могут привести к тому, что он будет иметь к 2027 году до 700 ядерных боезарядов. КНР, вероятно, планирует обзавестись по меньшей мере 1 тысячей боеголовок к 2030 году", - говорится в докладе.

Отмечается, что это больше тех темпов и количества, которые прогнозировались Пентагоном в 2020 году.

В докладе также указывается, что Китай уже мог создать в первоначальном виде "ядерную триаду". Кроме того, считают в Пентагоне, Пекин намерен повысить уровень боевой готовности ядерных сил в мирное время, модернизировать и расширить их.

"Китай вкладывает средства в ряд средств доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования", - отмечается в документе.