ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Китай може збільшити кількість ядерних боєголовок до тисячі, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 03 листопада 2021 21:58
Китай може збільшити кількість ядерних боєголовок до тисячі, - Пентагон Фото: Китай може збільшити до тисячі кількість ядерних боєголовок (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Згідно з даними розвідки США Китай може до 2030 року збільшити кількість ядерних боєголовок мінімум до 1 тисячі. У Пентагоні також допускають, що Пекін вже створив власну ядерну тріаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Пентагону про оцінку військових можливостей Китаю.

"Темпи ядерної експансії Китаю, що прискорюються, можуть призвести до того, що він матиме до 2027 року до 700 ядерних боєзарядів. КНР, ймовірно, планує обзавестися щонайменше 1 тисячею боєголовок до 2030 року", - йдеться в доповіді.

Відзначається, що це більше тих темпів і кількості, які прогнозувалися Пентагоном в 2020 році.

У доповіді також вказується, що Китай вже міг створити в первісному вигляді "ядерну тріаду". Крім того, вважають в Пентагоні, Пекін має намір підвищити рівень бойової готовності ядерних сил у мирний час, модернізувати і розширити їх.

"Китай вкладає кошти в ряд засобів доставлення ядерної зброї наземного, морського і повітряного базування", - наголошується в документі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Ядерна зброя
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти