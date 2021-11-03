Китай може збільшити кількість ядерних боєголовок до тисячі, - Пентагон

Згідно з даними розвідки США Китай може до 2030 року збільшити кількість ядерних боєголовок мінімум до 1 тисячі. У Пентагоні також допускають, що Пекін вже створив власну ядерну тріаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на д оповідь Пентагону про оцінку військових можливостей Китаю.

"Темпи ядерної експансії Китаю, що прискорюються, можуть призвести до того, що він матиме до 2027 року до 700 ядерних боєзарядів. КНР, ймовірно, планує обзавестися щонайменше 1 тисячею боєголовок до 2030 року", - йдеться в доповіді.

Відзначається, що це більше тих темпів і кількості, які прогнозувалися Пентагоном в 2020 році.

У доповіді також вказується, що Китай вже міг створити в первісному вигляді "ядерну тріаду". Крім того, вважають в Пентагоні, Пекін має намір підвищити рівень бойової готовності ядерних сил у мирний час, модернізувати і розширити їх.

"Китай вкладає кошти в ряд засобів доставлення ядерної зброї наземного, морського і повітряного базування", - наголошується в документі.