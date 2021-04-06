Китай устроил учения авианосной группы возле Тайваня

Китайская авианосная группа проводит учения возле Тайваня. Военно-морские силы Китая заявили, что теперь такие мероприятия станут регулярными.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, в Тайване в результате крушения поезда погибли более 50 человек. Поезд сошел с рельсов и врезался в тоннель.

Ранее сообщалось, что Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США из военной лаборатории.