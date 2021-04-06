Китай влаштував навчання авіаносної групи біля Тайваню

Китайська авіаносна група проводить навчання біля Тайваню. Військово-морські сили Китаю заявили, що тепер такі заходи стануть регулярними.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, в Тайвані в результаті аварії поїзда загинули більше 50 чоловік. Поїзд зійшов з рейок і врізався в тунель.

Раніше повідомлялося, що Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США з військової лабораторії.