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Китай усиливает пограничный контроль из-за новой вспышки COVID

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Четверг 04 ноября 2021 14:58
Китай усиливает пограничный контроль из-за новой вспышки COVID Фото: Китай усиливает пограничный контроль из-за новой вспышки COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Национальное иммиграционное управление Китая усилило меры пограничного контроля для предотвращения завоза COVID-19 в страну. Такое решение было принято после того, как в стране произошла новая вспышка заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Так, гражданам рекомендовали не выезжать за границу, если в этом нет необходимости, и строго соблюдать правила въезда для иностранцев. В отношении спортсменов, прибывающих для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, будет осуществляться закрытый контроль, чтобы обеспечить безопасность профилактической работы.

Национальная иммиграционная администрация также попросила пограничные порты усилить управление зарубежными рейсами и чартерными рейсами; проводить политику отказа от посадки или остановки, если в этом нет необходимости, для зарубежных судов.

Грузовики, проходящие через сухопутные пограничные порты, должны использовать установленные маршруты.

Управление также попросило соответствующие ведомства усилить патрулирование границ и содействовать обеспечению правопорядка с соседними странами, чтобы предотвратить распространение вируса. На замерзших пограничных реках должна быть выставлена охрана, чтобы остановить незаконное пересечение границы.

Недавняя вспышка эпидемии COVID-19 в Китае охватила 19 провинций и городов, в течение одного месяца было зарегистрировано более 700 подтвержденных случаев заболевания.

Напомним, ранее в Китае призвали жителей запастись товарами первой необходимости из-за вспышки коронавируса.

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