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В Китае новая вспышка COVID-19. Жителей призывают запастись товарами первой необходимости

Новина українською →
Китай, Среда 03 ноября 2021 08:57
В Китае новая вспышка COVID-19. Жителей призывают запастись товарами первой необходимости Фото: в Китае новая вспышка COVID-19 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения подтвердила сегодня 93 выявленных новых COVID-случаев, что является максимумом за последние три месяца в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стоит отметить, что днем ранее в Китае зафиксировали 54 COVID-заражения, что было максимумом с начала сентября, а сегодня эта цифра возросла почти вдвое.

В частности, в Пекине было зарегистрировано 9 случаев коронавируса, что стало самым большим показателем в этом году в отношении локальных заражений.

В свою очередь власти Пекина призвали жителей воздерживаться от выезда за пределы города и отложить проведение массовых мероприятий.

В городе установлен температурный скрининг на входах в торговые центры, супермаркеты, гостиницы, кинотеатры и станции метро, также у граждан при входе проверяют "паспорта здоровья".

Вместе с тем более половины рейсов, запланированных на среду в аэропорту в Пекине, были отменены сегодня утром.

Местные СМИ сообщают, что жители Китая массово прибегают к покупкам предметов первой необходимости, что вызывает резкие рост цен.

Такое явление объясняют, как следствием пандемии коронавируса, так и наводнения, которые недавно накрывали страну.

Министерство торговли Китая обратилось с призывом к местной власти стабилизировать цены, а гражданам "сохранять запастись определенным количеством предметов первой необходимости, необходимых для повседневной жизни и чрезвычайных ситуаций".

Отметим, что в целом, по состоянию на 2 ноября, в Китае уже выявлено 97 423 подтвержденных случая коронавируса.

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